Жена Владимира Познера опровергла слухи о его госпитализации
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
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Ранее появилась информация о том, что журналист попал в больницу с онкологией.
Супруга журналиста Владимира Познера — Надежда Соловьева — опровергла информацию о том, что он попал в больницу с онкологией. Об этом она сообщила 5-tv.ru.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что 90 –летнему ведущему диагностировали злокачественную эпителиому кожи.
Журналист дважды сумел побороть рак. Впервые у Владимира Познера диагностировали онкологическое заболевание в 59 лет, когда он проживал в Нью-Йорке — это был рак простаты. Опухоль обнаружили в ранней стадии и ведущего успешно прооперировали.
В 80 лет у журналиста нашли опухоль в кишечнике. Однако он отказался от хирургического вмешательства из-за возможных последствий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера из «Аритмии» Михаила Руденко госпитализировали. Артист пожаловался на боли в глазу, после чего медики приняли решение оставить его в больнице под наблюдением.