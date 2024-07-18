Минобороны: десять безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Также средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за минувшую ночь 35 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В оборонном ведомстве указали, что больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было сбито над территорией Республики Крым — 33 украинских дрона. Пресечь террористическую атаку со стороны киевского режима удалось и над Брянской областью, где ПВО уничтожили два дрона ВСУ.

Отмечается, что дежурными огневыми средствами оказались ликвидированы и десять украинских безэкипажных катеров. Они направлялись в сторону Крымского полуострова, подчеркнули в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.