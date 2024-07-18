Луна в квадрате с Сатурном: как лучше провести 18 июля

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Первая половина четверга может быть непростой, однако вечер должен выдаться приятным.

В этот дождливый четверг многие могут почувствовать неожиданный упадок сил: ничего не хочется делать и сложно заставить себя выйти из дома. Дело в том, что 18 июля Луна до 16:00 находится в квадрате с Сатурном, и остается лишь «взять себя в руки». Астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале рассказала, как прожить этот день.

«Помните, нет слова "хочу", есть слово "надо"? — вот с этим лозунгом старательно включаемся в обязанности, учим, то, что нужно выучить, садимся на диету — заставляем себя добиваться цели и не потакать эмоциям. Грусть-тоску снимаем йогой. Тренируем волю и тело», — посоветовала эксперт.

Выдохнуть получится лишь к вечеру — тогда Луна получит поддержку от Меркурия. До 22:00 по московскому времени планета будет «оберегать» каждого. Она поможет в общении и, кроме того, подтолкнет к успешным «переговорам».

Вы найдете время поговорить с друзьями или провести время за чтением книги. Можно смело планировать и назначать встречи — Меркурий точно окажет поддержку.

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