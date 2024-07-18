Фото: Reuters / Yves Herman

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Лидер Незалежной пригласил Москву на второй «саммит мира» в Швейцарии, но явно неспроста.

Президент* Украины Владимир Зеленский намерен добиться от властей России отказ от участия в мирных переговорах, чтобы в дальнейшем обвинить их в срыве диалога. Об этом сообщил глава Института прогнозирований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи в беседе с французской газетой Le Parisien.

Дюпюи объяснил, что озвученное Зеленским приглашение на вторую конференцию по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует его намерение пойти навстречу России, не отказываясь при этом от выдвинутых прежде условий.

«Он намерен если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы показать, что она не закрыта. И прежде всего речь идет о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку в случае отказа от переговоров неконструктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — сказал глава института.

В свою очередь, директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго указал на понимание Зеленского, что ситуация разворачивается против Украины неблагоприятным образом. В связи с этим киевский режим должен изменить позицию по мирным переговорам.

Помимо этого, Вооруженные силы России «медленно, но верно» продвигаются по всей линии фронта и наносят поражение армии Украины, занимая новые рубежи, добавил Миго.

Прежде Зеленский высказался, что представители России должны присутствовать во втором мирном саммите по украинскому конфликту, который планируется осенью. Однако правительство Швейцарии не направляло Москве обращения по поводу возможной конференции. При этом позиция РФ неизменна: страна не будет участвовать в мероприятиях, где продвигается «формула мира» Зеленского или иные похожие «планы», которые представляют собой ультиматум в свой адрес. Так сообщили в посольстве России в Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова к поиску баланса интересов для урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.