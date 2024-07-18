«Нужна выгода»: с какой девушкой никогда не станет встречаться Митя Фомин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артист описал, с какой дамой сердца ни за что бы не стал проводить время.

Знаменитый певец Митя Фомин никогда бы не стал встречаться с алчной и неискренней девушкой, не готовой трудиться и двигаться вперед. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru в рамках международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

Наш собеседник признался — он бы точно не стал общаться или даже знакомиться с «фальшивой» и лицемерной дамой. Неискренность, по его мнению, почему-то в последнее время стала «визитной карточкой» многих девушек.

«Они пытаются что-то «выкружить». Во всем, оказывается, нужна выгода. Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: «Куда? Зачем? Что за ресторан?» — недоумевает Фомин.

Он уверен: если бы в жизни и в отношениях присутствовало больше романтики — все было бы гораздо проще и интереснее. Певец жаждет такой же чистой наивности, которая зачастую показана в старых романтических советских кинофильмах. Именно тогда, уверен артист, никто не думал о материальном.

«Никто не думал о том, кто сколько зарабатывает, кто сколько кому оставит, о брачных контрактах. Вот эту наивность и первозданность хочется вернуть», — отметил исполнитель.

Не так давно у Мити Фомина пытались «выкружить» квартиру. Как предположил артист, что в столице хотят жить все — многие мечтают о богатом любовнике, родственнике или мужчине, который оказывал бы материальную поддержку. Большинство не хотят ни о чем думать и стремятся никогда не работать.

Так, Митя Фомин мог бы простить все, но он никогда не смирится с тунеядством дамы и ее любовью к праздной жизни. Для исполнителя важно стремление к профессионализму в своей сфере деятельности, развитие и целеустремленность. С человеком должно быть интересно общаться, подчеркнул певец, а «потом уже все остальное».

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