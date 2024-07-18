В ДНР предотвратили организованный Киевом теракт

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Исполнительница заказа уже задержана.

В ДНР предотвратили теракт, который был организован киевским режим против представителей органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

По данным ведомства, задержанная гражданка РФ была завербована и подготовлена одним из украинских националистических образований, которое признано террористическим на территории России. Заказчики со стороны киевского режима поставили ей цель поджечь здание Петровского районного суда Донецка.

Отмечается, что после этого она планировала покинуть Россию, выехав на территорию Украины.

Следователями возбуждено уголовное сразу по двум уголовным статьям: приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также террористический акт. Сообщается, что задержанная гражданка РФ сейчас дает признательные показания.

Ранее 5-tv.ru писал, как спецслужбы Украины пытаются вербовать россиян для диверсий. Киев прибегает к различным методам давления на граждан России — в том числе деньгами и угрозами.