Ждать извержения? На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Похожий случай произошел в начале июля.

Зафиксирован пепловый выброс высотой в полтора километра на вулкане Эбеко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более пяти километров», — говорится в сообщении.

В городе Северо-Курильске запаха сероводорода и пеплопада не присутствовало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. От горожан не поступало звонков и жалоб.

Вулкан Эбеко уже проявлял активность в начале июля. Шлейф пепла протянулся на три километра на север от вулкана. В связи с этим был установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что есть высокая вероятность извержения. А в феврале был пепловый выброс высотой три километра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на территории Елизовского района Камчатского края зафиксировали ощущаемое землетрясение. В некоторых районах Камчатского края сила подземных толчков достигала трех баллов.