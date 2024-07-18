Для защиты российских кораблей разработали взрывные заграждения

Для Военно-морского флота РФ разработали защиту от БЭК и подводных дронов

Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

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Управлять приспособлением можно дистанционно.

Специальную защиту от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов разработали для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщили «Известия».

Представленное устройство — это подводное заграждение с установленными на нем мощными зарядами, которые можно дистанционно подорвать при приближении морских дронов. Управление позволяет это сделать даже с берега.

«Сам алгоритм действия должен быть простой. Подходы к охраняемой акватории должны будут контролировать гидролокаторами, РЛС, пунктами визуального наблюдения. При приближении они должны будут подать сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением», — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Также таким образом можно обеспечить защиту корабля и от торпед.

По словам Болтенкова, проект не представляет большой трудности в плане технической реализации.

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