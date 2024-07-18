Без друзей: Мэттью Перри незадолго до смерти искал поддержки у посторонних

Фото: www.globallookpress.com / Zach Lipp

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Актер пытался получить помощь.

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри незадолго до смерти искал поддержки у незнакомых девушек на одном из сайтов в сети. Об этом сообщает портал Radar.

Как рассказали новоиспеченные подруги актера, в переписке он вел себя странно, словно искал поддержки, которую он, по всей видимости, не мог найти среди близких.

Одна из девушек также отметила, что Мэттью общался с ними как настоящий джентльмен. Вспомнить об этом они решились, так как их аккаунты на сайте, где их нашел Перри, пытались взломать и незнакомки не хотели, чтобы в руки общественности попала частная приписка с Мэттью Перри, которую потом могли бы извратить в прессе, не так подать.

«Одна из девушек собиралась встретиться с ним на свидании через несколько дней», — отметил источник портала.

Актер умер 28 октября 2023 года от остановки сердца. Его тело нашел помощник в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе. Известно, что актер использовал кетамин. Этот медицинский препарат применяют для наркоза при операциях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кому достанется наследство актера Мэттью Перри.