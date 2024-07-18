Импорт рыбы из РФ в Японию вырос за первые шесть месяцев 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Veri Sanovri

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страна также закупает наши провода, кабели и мебель.

Импорт российской рыбы в Японию в первом полугодии 2024 года вырос на 10,9% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщили на сайте министерства финансов страны.

Вместе с рыбой увеличились поставки изолированных проводов и кабелей на 438,5%, мебели — на 149,5%.

Однако импорт российских зерновых упал на 74,8%, фруктов — на 79,3% и овощей — на 36,4%. Кроме того, сократились поставки сжиженного природного газа на 3,3%, каменного угля на 73,5%, а угля на 69%, Аналогичная ситуация с железом — там отмечается падение на 55,8%, а у продукции цветного металла закупка снизилась на 64,1%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что японская фирма Yamanaka на протяжении двух лет продавала в принадлежащих ей сети магазинов российский лосось. С начала 2022 года вплоть до осени 2023 года в магазинах сети было реализовано до восьми тысяч упаковок лосося с неправильной маркировкой. Раскрыть нарушения удалось региональному управлению по сельскому хозяйству. От фирмы уже потребовали исправить маркировку.