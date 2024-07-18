«Оберегаешь меня»: Ксения Бородина о погибшем возлюбленном Лене Нерушенко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В этом году солисту группы «Динамит» исполнилось бы 46 лет.

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила своего возлюбленного, который погиб в аварии много лет назад. Об этом она сообщила в своем личном блоге в социальных сетях.

В 2000-х у телеведущей был роман с солистом группы «Динамит» Леней Нерушенко. В этом году ему бы исполнилось 46 лет.

Ходили слухи, что он планировал сделать Бородиной предложении, но в 2005 году Нерушенко погиб, разбившись на мотоцикле.

«Сегодня все утро тебя вспоминала. Очень тебя не хватает, мой друг. Хочу, чтобы через твои песни люди тебя помнили. 27 лет, вся жизнь была впереди… Но я знаю, ты рад всем моим достижениям в жизни. Я знаю, что ты оберегаешь меня с облачка», — написала Бородина.

Телеведущая также неоднократно ругала себя за то, что в день трагедии не взяла трубку, когда он звонил. Незадолго до аварии они поссорились и она была обижена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина решила прояснить ситуацию со скандалом в турецком аэропорту.