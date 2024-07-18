Это рекорд: окаменелость стегозавра продали за 44 миллиона долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Long Qian; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сделка была совершена на аукционе в США.

На аукционе в Нью-Йорке зафиксировали исторический рекорд. Останки стегозавра ушли с молотка за почти 50 миллионов долларов. Таким образом, он стал самой дорогой когда-либо проданной окаменелостью динозавра во всем мире. И не случайно. Образец является одним из самых сохранных в мире. Животное жило 150 миллионов лет назад! Длина динозавра — превышает восемь метров. В высоту он достигает более трех метров. Примечательная особенность этого вида динозавров — устрашающие шипы, располагающиеся вдоль всей спины.

«Эти костяные пластины на спине напечатаны на 3D-принтере. Оригиналы мы держим в специальном футляре рядом. Они такие хрупкие, что мы не рискуем крепить их, чтобы не сломать. В сохранном виде их обычно редко увидишь», — поделилась Кассандра Хаттон, глава отдела науки и популярной культуры Sotheby's.

Эксперт аукциона также рассказала, что на останках не обнаружили следов укусов или других признаков нападения. И заключила, что динозавр умер естественной смертью — в уже преклонном возрасте.

Кроме того, у стегозавра исследователями был обнаружен артрит. Также положение самих костей говорит о том, что динозавр умер, свернувшись калачиком — поджав под себя хвост.

Покупатель уникального экземпляра предпочел остаться анонимным.