Захватывающий полет: в Ярославской области стартовал фестиваль воздухоплавателей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Олег Клишин; 5-tv.ru

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В небо взмыли 18 аэростатов.

Подняться ввысь в компании Виктора Цоя — такая возможность появилась у тех, кто в эти дни находится в Ярославской области. В Переславле-Залесском стартовал ежегодный фестиваль воздухоплавателей.

В течение нескольких дней участники и гости мероприятия смогут осмотреть старинный русский город с высоты птичьего полета и стать свидетелями уникального ночного шоу. Одним из первых в корзине аэростата оказался и корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Взмыть в воздух готовятся 18 аэростатов. Пилотам и зрителям повезло с погодой — на небе ни облачка. Близится закат. Значит — пора взлетать!

Каждый из 18 шаров — уникален. На одних изображены гербы городов, как, например, у Ярославля и Ессентуков. Есть аэростаты в виде сердца и с восточным символом Инь-Ян. На одном из частных шаров и вовсе портрет Виктора Цоя.

Прокатиться на воздушном шаре давняя мечта Ольги Королевой. Девушка уже прыгала с парашютом. Полет на аэростате считает легкой прогулкой.

«Страшно вообще не было. Я об этом не думала, только когда сегодня уже сюда ехали, я немножко об этом задумалась. И переживала только о посадке», — признается Ковалева.

Но переживать незачем. Пилотирует аэростат опытный летчик. У Дмитрия Корякина за плечами — почти полторы тысячи полетов на воздушных шарах.

«В лес мы не садились. Но бывают такие поля коротенькие, не успеваешь отморозиться. И проволочка ложится на деревья, через кусты корзина прет. Такое боевое. Какие-нибудь полуболота», — рассказывает президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

На 23-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» съезжаются любители аэростатов со всей страны. Чтобы насладиться природой и старинной архитектурой городов.

На километровой высоте открывается захватывающий вид на Переславль-Залесский. И на всю Ярославскую область в закате.

Заходя на посадку, аэростаты касаются верхушек деревьев. Не обходится и без жесткой посадки, но все целы.

Весь полет занимает около часа. А, пока к месту направляется эвакуация, пилот проводит викторину о создателях аэростата — братьях Монгольфье — и первой травме при полете на воздушном шаре.

«В космос летали Белка и Стрелка. А братьям достались под руку утка, петух и баран. Кого обвинил Людовик XVI в том, что у утки было сломано крыло? Баранов! И пишет первый указ по воздухоплаванию — бараны по воздуху летать не должны!» — говорит пилот.

Затем пассажиров ждет сюрприз — после первого полета все новички проходят процедуру «посвящения в воздухоплаватели».