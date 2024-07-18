Непростая задача: российская пехота подошла к окраинам Стельмаховки

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Движение бойцов прикрывали минометчики.

К событиям в зоне СВО. Известия получили эксклюзивные кадры продвижения наших войск на купянском направлении. Штурмовики подошли вплотную к селу Стельмаховка, преодолев один из самых сложных участков фронта. Операция проходила под прикрытием минометных расчетов — шансов удержаться у противника не было никаких. С подробностями корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Один из самых смертельно опасных участков дороги на купянском направлении — преодолеваем вместе с пехотой группировки войск «Запад».

Дорога — под огневым контролем противника. Сложной системой окопов мы выходим к командному пункту — организован он здесь совсем недавно. Наши войска за месяц продвинулись на этом направлении почти на три километра вперед.

«Обстановка гораздо более благоприятная для нас, чем была. Начали продвигаться вперед. Продвижение существенное — вышли на окраины Стельмаховки», — докладывает командир отдельного мотострелкового батальона с позывным «Казера».

Эксклюзивные кадры — корректировка огня по верхней улице поселка. Из-за господствующей высоты, каждый такой дом, буквально, напичкан пулеметами противника.

Работы с нашими передовыми отрядами на земле становится все меньше. Это, прежде всего, обусловлено безопасностью. Поэтому все чаще мы наблюдаем за огневым воздействием, за штурмовыми действиями наших подразделений — вот так — в режиме онлайн в командных пунктах.

Сейчас огневую работу ведут расчеты 120-го миномета. Но долго отдыхать минометчикам не приходится. Едва мы добрались до расчетов — тут же пришла новая цель.

Главная угроза для пехоты ВСУ в окрестностях Стельмаховки — это наши 120-е минометы. Эффективность их выше в десятки раз, чем у тех же дронов-камикадзе, что, впрочем, мы неоднократно наблюдали на кадрах объективного контроля.

В лесополосе повержены сразу пять бойцов ВСУ — сколько из них ранено — неизвестно. Из-за постоянных ударов эвакуацию противник вызывает намного реже.

«Мое орудие, оно поражает площадью, намного большей, чем FPV-дрон. И думаю, бьет точнее», — говорит командир минометного отделения с позывным «Барон».

После такой огненной зачистки к бою готовится пехота — крепкое обмундирование на плечи. У штурмовиков осталось не больше часа, чтоб собраться с мыслями.

«Кто-то молится, я вспоминаю родных и близких: отца, дочь, жену. Я стараюсь в своих поступках и Бога прошу, чтоб он достойно дал пройти этот путь от начала до конца», — рассказывает военнослужащий с позывным «Борщ».

И уже из командного пункта нам остается только наблюдать за тем, как идет зачистка лесопосадок и первых улиц Стелмаховки — одного из ключевых рубежей на пути к Купянску.