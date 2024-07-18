На пути к полноправному членству: растет число стран-наблюдателей ШОС
Пять стран подали заявки на получение статуса наблюдателя ШОС
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пять государств подали заявку на получение этого статуса.
Азербайджан, Армения, Камбоджа, Бангладеш и Шри-Ланка запросили получение статуса страны-наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал «Известиям» Мехрдад Киаеи, нацкоординатор Ирана в Секретариате организации.
«Эти страны (кроме Бангладеш. — Прим. ред.) хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу», — сказал Киаеи.
Как заявил нацкоординатор, прежде всего, эти страны должны стать наблюдателями и только в будущем могут получить статус полноправных участников. Ситуация с Бангладеш разрешится после совещания всех членов ШОС. Дело в том, что страна не входит в список партнеров по диалогу, но эту стадию можно миновать, признал Киаеи.
Ранее 5-tv.ru писал, почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском.