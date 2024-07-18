Еврокомиссия утвердила новый пакет помощи Украине на 4,2 миллиарда евро
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия утрведила новый транш помощи Киеву почти в €4,2 млрд
Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte
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Треть средств из этого фонда выделяется в виде грантов, две трети — в виде кредитов.
Еврокомиссия утвердила выделение Украине нового пакета бюджетной помощи в размере 4,2 миллиарда евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем личном блоге в социальной сети.
«Еврокомиссия утвердила для Украины новый транш в почти 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility», — написала фон дер Ляйен.
Она также отметила, что с учетом этой суммы, общий объем финансирования Украины со стороны Европейского союза достигнет 12 миллиардов евро.
Треть средств из этого фонда выделяется в виде грантов, две трети — в виде кредитов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что доходы от замороженных российских активов впервые изымут у европейских банков в пользу Украины. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины. Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года.