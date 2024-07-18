Спустя 10 лет: Наталия Медведева назвала причину своего ухода из Comedy Woman

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Почему актриса так долго скрывала подробности?

Актриса Наталия Медведева была долгое время звездой шоу Comedy Woman, но десять лет назад она покинула проект. О том, что стало причиной, она рассказала в беседе с Герой Иваще в его YouTube-шоу.

«Очень жесткий был контракт. Мы все вместе возмущались каким-то пунктом. Из разряда, что чуть ли не любая фотография должна утверждаться продюсером. Чуть ли не генеральным директором», — поделилась Медведева.

Еще во время участия в проекте актриса начала сниматься в кино и выступать в театре. После этого у нее появился агент. По словам актрисы, это раздражало ее начальство.

«Да и не я ушла, а меня ушли… Это назревало годами. Участие в одном проекте, в другом», — отметила она.

Для номеров шоу Медведева также писала сценарии, но потом ее стали наказывать, лишая гонораров. Она пыталась требовать, чтобы были оформлены авторские права на сценарий, но ее не стали слушать.

Медведева поделилась, что испытала большое облегчение, когда ее уволили.

«Все мое тело как будто пронзил воздух. Тебя отпустили, отвязали», — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса и юмористка Наталия Медведева поделилась, какой сюрприз порадует ее в день рождения.