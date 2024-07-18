Расчет «Тора» прикрыл мотострелков и танкистов. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как ЗРК «Тор-М2» прикрыл мотострелков и танкистов в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают громить противника в зоне проведения спецоперации.

Бойцы расчета ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» прикрыли мотострелковые и танковые подразделения от разведдронов ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Комплекс развертывается максимально оперативно и способен уничтожать управляемые и противорадиолокационные и крылатые ракеты, боевые самолеты и вертолеты, беспилотники различного назначения.

«Мы работаем с ATACMS, Storm Shadow и беспилотными летательными аппаратами, которые могут летать низко и очень высоко», — рассказал командир с позывным «Десна».

ЗРК «Тор-М2» способен ликвидировать до восьми воздушных целей противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.