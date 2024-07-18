«Мне было пять лет»: на что Нонна Гришаева потратила свой первый гонорар

Актриса Нонна Гришаева вспомнила, как тяжело было с едой в студенческие годы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В дебютной картине компанию ей составил Дмитрий Харатьян.

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева вспомнила о том, на что потратила свой первый гонорар и чем питалась в 1990-е. Об этом она рассказала в беседе с изданием aif.ru.

Свою первую роль актриса сыграла еще совершенно в юном возрасте.

«Мне было пять лет, это был фильм „Фотография на стене“ с Димой Харатьяном в главной роли. Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу», — поделилась артистка.

Позже Гришаева приехала на учебу в Москву. 1990-е годы и жизнь в общежитии она вспоминает не без содрогания.

«Понимала — кусок сала, который мне прислала мама, должна растянуть на месяц, иначе просто умру с голоду. А Маша (подруга актрисы Мария Аронова — Прим. ред.) этого не понимала. Ей все это виделось по-другому — если прислали сало, то раздай, поделись со всеми, а дальше… ну, умирай себе. Я так не могла», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу.