Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Чем хорош FPV-дрон — тем, что это точечное оружие, и им можно поражать любые цели, абсолютно любые. Если дальность полета позволяет и нет никаких преград, то можно уничтожить любую цель», — рассказал военнослужащий с позывным «Волк», который управляет беспилотником.

Операторы разведдронов наблюдают за позициями противника в режиме 24\7. Итогом такой кропотливой становится оперативное уничтожение опасных объектов ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.