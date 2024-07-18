Симптомы мягкие, но возраст солидный: Байден заразился коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Теперь американский лидер будет работать в самоизоляции из личной резиденции.

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Это сообщает Белый дом.

Уточняется, что, несмотря на положительный тест, у главы американской администрации достаточно «мягкие симптомы», к тому же он вакцинирован. По заявлению Белого дома, Байден даже не планирует на время бросать государственные, он займется всеми надлежащими обязанностями удаленно, из своей президентской резиденции в штате Дэлавер. Сейчас американский лидер в срочном порядке едет именно туда.

Одно из мероприятий, все же, он успел пропустить. Это было его выступление на конференции UNIDOSUS.

Ранее, президент уже заражался коронавирусом. Это происходило в 2022 году, тогда заболевание он, видимо, подхватил от своей супруги Джилл Байден — она заболела первой. Как и президент, она дважды перенесла ковид, последний раз в 2023 году. О самочувствии первой леди США информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден запутался с названием нового штамма коронавируса, а потом удивил с масками. Опубликовано видео.