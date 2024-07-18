Выступление Успенской в Белоруссии обернулось скандалом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистку в скором времени может ждать судебное разбирательство.

Выступление певицы Любови Успенской в Белоруссии закончилось скандалом. Об этом пишет Starhit.ru

В репертуаре артистки на сцене оказалась композиция «По полюшку» — права на нее закреплены за певицей Натальей Лапиной.

«У Любы, видимо, … не появилось нового хита, поэтому она, не имея документа о передаче авторских прав, поет мою песню... Все остальные артисты платят...» — отмечает Лапина.

По словам певицы эта история тянется на протяжении трех лет.

«Ни с кем… у меня проблем нет. Только от Успенской за три года не увидела ни рубля... Кроме оскорблений со стороны звезды и ее директора, за три с лишним года я не получила ничего. У меня украдены миллионы!» — жалуется певица.

Ранее Наталья Лапина заявляла, что готова идти в суд с этой проблемой. Свои намерения она не оставила.

«Есть юридическая компания, которая уже занимается этим вопросом... Сегодня написали, что начинают процесс», — подчеркнула Лапина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская выбирает идеального отца для будущего ребенка.