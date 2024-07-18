На юго-востоке Москвы мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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У двухколесного транспортного средства взорвался бак.

Мотоцикл, трактор и грузовик столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла 17 июля на улице Перерва в столичном районе Марьино.

«Один человек погиб в ДТП с участием бетономешалки и мотоцикла. По предварительной информации, у мотоцикла взорвался бак», — сообщил источник.

На кадрах видно, как на перекрестке мотоциклист сначала врезается в трактор, а затем в бетономешалку. В результате удара грузовик загорелся.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта подчеркнули, что движение по улице Донецкая разрешено только общественному транспорту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленинградской области произошло столкновение поезда «Ласточка» и легкового автомобиля на регулируемом железнодорожном переезде. В результате происшествия автомобиль сильно смяло и зажало между поездом и перроном. Отмечается, что водитель легковушки въехал на переезд во время запрещающего сигнала светофора. Погибли четверо. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.