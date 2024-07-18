Гладков заявил об обстреле семи поселков Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дроны противника вновь атаковали российскую территорию.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по семи населенным пунктам Белгородской области, жилые дома получили повреждения, взрывами задело автомобили местных жителей и сельскохозяйственную технику. Об этом заявил Вячеслав Гладков, губернатор региона, в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал», — отметил в посте чиновник.

Губернатор заявил, что беспилотники нанесли удар по пригороду хутора Михайловка, селам Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Вознесеновка, Муром и Старый Хутор.

Сильнее всего пострадал Муром, там местный житель лишился дома — он оказался полностью разрушен. В других населенных пунктах в строениях были повреждены крыши, окна, заборы. Кроме того, был один из боеприпасов попал в комбайн, а также в склад стройматериалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области.