Общие проекты: Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Лидеры государств обсудили сотрудничество в отраслях торговли и энергетики.

Сотрудничество в торговле и энергетике сегодня стало темой разговора Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры отметили: важно и дальше координировать шаги в рамках «ОПЕК+» — для поддержания стабильности на рынке энергоносителей. А также дали высокую оценку достигнутому уровню дружественных отношений между Москвой и Эр-Риядом.

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе разговора был также затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической сфере. В ведомстве добавили, что собеседники условились о поддержании контактов на различных уровнях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саудовская Аравия решила жестко ответить Западу на кражу активов России. В частности, Эр-Рияд не поддерживает какие-либо попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров.