На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Никиты

Фото, видео: 5-tv.ru

У семилетнего мальчика врожденный порок сердца.

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«День добрых дел» на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна маленькому Никите! У мальчика врожденный порок сердца, он уже перенес несколько операций, но теперь нужна еще одна — в Германии, вот только стоит она почти три миллиона рублей! Таких денег у семьи Никиты нет.

Сегодня День добрых дел на Пятом канале и помочь ребенку можем мы с вами! Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код, который вы видите на экране.

Никита, очень любознательный и способный, все свободное время проводит за доской и книгой. Сборник шахматных задач ему подарил папа. Мальчику всего семь, а он уже играет лучше старших ребят.

О том, что у ребенка тяжелый порок сердца, маме сказали во время скрининга на позднем этапе беременности.

«Сразу после родов у меня его забрали, положили в реанимацию. Пока не приехали врачи специальные. Они его увезли, сделали ему операцию в Бакулевском центре. Там на этой операции у него остановилось сердце, как мне потом сказали», — рассказывает Ирина Лащенова, мама Никиты.

Совсем крохотное сердце операцию выдержало, и какое-то время мальчик рос обычным ребенком. Но дальнейшие обследования показали, что важнейший орган не развивается. Потребовалось еще одно хирургическое вмешательство, его провели немецкие врачи. С оплатой помогли зрители Пятого канала.

Однако через полгода состояние Никиты снова ухудшилось. Родители заметили, что после физической активности у него синеют губы и ногти на руках. Пришлось вернуться в Германию на обследование. Причину быстро нашли — из-за низкой сатурации мозг ребенка не очень хорошо снабжается кислородом.

Никита хочет быть как все дети — катается на самокате, лазит по канату, играет в догонялки. Но недуг постоянно напоминает о себе. Мальчик очень быстро устает — буквально через минуту физической активности ему необходим отдых.

Помочь Никите вновь готовы в Германии. С таким диагнозом важно оперироваться именно там — у врачей, которые уже знают всю историю болезни и проводили предыдущие операции. Без помощи немецких докторов мальчик просто не сможет жить.

«Любой хирург, который уже руками что–то делал, он уже все помнит, знает. И всегда желательно наблюдаться в одном и том же месте. Те дети, которые перенесли операцию в маленьком возрасте, еще не достигшие пубертата, они полностью восстанавливаются до обычных людей среднестатистических», — объясняет Ольга Попова, лечащий врач Никиты.

За операцию нужно заплатить 2 940 000 рублей. У родителей все деньги уходят на покупку дорогих лекарств для поддержания состояния ребенка. Поэтому семья Лащеновых вновь обращается за помощью к неравнодушным людям. Только благодаря нам с вами Никита сможет пойти в школу и осуществить свою главную мечту — стать чемпионом мира по шахматам.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Никите, обратившись напрямую в благотворительный фонд.