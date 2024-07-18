Илон Маск переносит штаб-квартиру из «гламурной» Калифорнии в «брутальный» Техас

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

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Бизнесмен в штыки воспринял принятый так недавно закон о гендерной идентификации детей.

В суете предвыборной гонки, даже не многие американцы заметили новость, которую можно вполне назвать сенсацией. Илон Маск перевозит головные офисы Space X и Twitter из Калифорнии в Техас. Это реакция на новый закон, запрещающий администрации школ уведомлять родителей о желании ребенка сменить пол. Фактически, Маск спасает детей своих сотрудников и это, пожалуй, первый такой жесткий ответ сторонникам тотальной толерантности и гендерного мракобесия. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит тему.

Одна из самых высокотехнологичных и богатых компаний США, Space X, уходит из Калифорнии. И здесь прекрасно понимают: это удар по всему штату. Илон Маск обеспечивал его жителям тысячи рабочих мест.

«Я знаю здесь многих людей, которые хотели бы работать в Space X. Теперь они потеряли возможность туда трудоустроиться», — говорит местный житель.

Space Х c рынка выдавливают местные власти — объясняет бизнесмен. Речь о недавно принятом в Калифорнии законе 1556, согласно которому учителя не должны делиться с родителями информацией о сексуальной ориентации их чад или даже желании детей сменить пол.

«Многих ЛГБТ*-активистов поддерживают в их семьях. Но в некоторых, наоборот, на них оказывают давление. Таких школьников и студентов нужно защищать», — говорит Кристофер Ворд, заместитель председателя законодательного собрания штата Калифорния.

Сам Маск, женатый в третий раз, придерживается традиционных ценностей, и уже не первый год выступает против агрессивного ЛГБТ-лобби.

«Это стало последней каплей. Space Х перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на базу Starbase в Техасе», — написал Маск в соцсетях.

Один из авторов нашумевшего закона губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя решение Маска, лишь иронизирует.

«С тех пор, как Маск сказал, что вывезет из Калифорнии компанию Tesla, ничего такого не произошло», — заметил Ньюсом.

Позицию миллиардера несложно понять. Это раньше американские ЛГБТ-активисты ограничивались гей-парадами, теперь они приходят в школы и даже детские сады, чтобы рассказать о любви мальчика к мальчику и гендерном самоопределении.

А это трансвеститы, которых приглашают в учебные заведения читать лекции и пропагандировать свои взгляды на мир. Многие в американском обществе не согласны с таким положением дел — людям традиционных взглядов приходится бороться за свои представления.

«Это разрушение общества, когда такие люди приходят к детям, которым даже нет пяти лет. Все больше родителей просыпаются и говорят всему этому «нет“», — говорит местная жительница.

В Калифорнии на улицах появляются автомобили с надписью «оставьте наших детей в покое» — это протест родителей против той повестки, что, вопреки их воле, сейчас навязывают школьникам.

«Мои дети не для того появились на свет, чтобы учитель говорил им про геев или о том, чем могут заниматься две женщины. Родители должны сами решать, что, когда и как рассказывать своим детям», — говорит местный житель.

Против ЛГБТ-пропаганды в американских школах сейчас активно выступает и большая часть республиканского крыла во главе с лидером партии Дональдом Трампом

«Я думаю, это политическое решение. Маск явно поддерживает Трампа. В преддверии выборов мы услышим еще немало подобных заявлений от руководителя Space X. Он не будет молчать. Напротив, его голос зазвучит громче», — заявил Дэн Айвс, управляющий директор Wedbush Securities.

И тут важно понимать: США — это конфедерация, каждый штат издает собственные законы. В восьми гей-пропаганда среди несовершеннолетних официально запрещена. В том числе и в одном из самых консервативных американских регионов — Техасе — как раз туда Илон Маск и планирует перевести свою компанию Space X.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским