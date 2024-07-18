Масло в огонь: выступление Лаврова в ООН пытались сорвать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

Министру начали что-то выкрикивать прямо с места. Он отреагировал в выдержанном дипломатическом ключе.

Украинский конфликт, а также палестино-израильское противостояние последние двое суток очень активно обсуждались в Совбезе ООН. Сейчас там председательствует Россия, и эти темы поднял наш министр иностранных дел, попытавшись объяснить, кто на самом деле поддерживает градус напряженности необходимый для ведения боевых действий.

Тема больная для Соединенных Штатов, их Европейских союзников и, естественно, Израиля. Поэтому не удивительно, что выступления Сергея Лаврова попытались сорвать именно представители израильской делегации. Они начали выкрикивать что-то с места и очень удивились, когда наш министр предложил им конструктивную беседу.

В российском МИДе напомнили, что израильтяне уже не первый раз пытаются превратить заседания ООН в уличный митинг. В то время как для действительно заинтересованных сторон, важна содержательная часть. Об этом из Нью-Йорка рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

За два дня Россия провела два Совбеза ООН. По итогам работы в Нью-Йорке Сергей Лавров всегда общается с прессой, что вызывает у американских журналистов настоящий ажиотаж — у них главный вопрос о том, что будет дальше с отношениями двух стран, которые и так дошли до критической точки.

«Я думаю, Соединенные штаты на каком-то этапе поймут, что лучше быть частью конструктивного процесса, чем бегать с дубинкой санкционной, военной и прочей, и всех заставлять плясать под свою дудку. Причем, там дудки часто меняются. Четыре года и другая дудка», — заявил Лавров.

Цель у Штатов одна — гегемония. Как в последние десятилетия после окончания холодной войны.

«Необходимо перестать накачивать Украину и война прекратится. Будем искать решение. Но, конечно, решение, которое обязано учитывать реалии на земле», — сказал глава МИД РФ.

Но сейчас даже в среде западного блока, который полностью подчинен Вашингтону, разлад. Не все хотят продолжать воевать с Россией руками украинцев. Венгрия, например. Премьер Виктор Орбан совершил турне Москва — Киев — Пекин. А в ответ на него обрушилось цунами критики — от коллег по НАТО.

«Практически весь остальной Евросоюз начинает акты саботажа и бойкота венгерского председательства за то, что Виктор Орбан съездил в Москву и Китай, и за то, что он выступает за мир» — отметил Сергей Лавров.

А вот саммиты по «формуле» Зеленского, которые проходят без России и без поиска первопричин конфликта, бессмысленны.

«Говорят, Россия обязана уйти на границы 1991 года. Вся проблема заключается в том, что нам лгали постоянно. Если бы в феврале 2014 года, то соглашение, которое подписал президент Янукович с оппозицией, было выполнено, Украина и сейчас была бы в границах 1991 года», — подчеркнул российский министр.

Та же ситуация — в Газе. Палестинский конфликт давно бы закончился, если бы не прикрытие Вашингтоном Израиля.

В ООН 193 страны, и 147 признают Палестину как суверенное государство. Сложно представить, но еще в 1947 году было принято решение, что том, что на Ближнем Востоке должно быть создано два государства — Израиль и Палестина.

Накануне Совбез, посвященный Украине. Теперь — Ближнему Востоку. И там, и там — конфликт, подогреваемый Западом.

«Россия последовательно выступает против терроризма во всех его проявлениях. Мы безоговорочно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября 2023 года. Однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым коллективным наказанием гражданского населения. За 300 дней — почти 40 тысяч погибших и 90 тысяч раненых мирных палестинцев, большая часть которых дети и женщины», — сказал Лавров.

А сейчас с каждым днем все горячее на границе Ливана и Израиля.

«Ни Хезболла, ни, тем более, ливанское правительство, ни Иран не хотят полномасштабной войны. Есть подозрения, что некоторые круги пытаются сделать ровно это - спровоцировать большую полномасштабную войну в расчете втянуть в нее Соединенные штаты. Я убежден, что это опаснейшие планы, которые ставят личные амбиции превыше интересов своего народа и народов региона», — заявил глава МИД России.

Выход — один. Разрешать конфликты с опорой не на правила, выдуманные Западом, а на верховенство международного права.