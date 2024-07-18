Наши дома: Самолет с российскими пленными прилетел в Москву
Самолет с российскими пленными прилетел в Москву
Фото, видео: 5-tv.ru
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На родину вернулись почти 95 военнослужащих, им предстоит лечение и реабилитация.
Очень эмоциональный день сегодня у российских бойцов, которые вернулись на родину из украинского плена. Москва и Киев произвели обмен 95 на 95.
Как и во время предыдущих подобных процедур посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Впереди у наших военных еще лечение и реабилитация в госпиталях. Через несколько часов самолет с ними приземлится в Москве, но вот первые слова, которые они сказали оказавшись на русской земле.
«Я так рад вернуться!» — сказал один из бойцов.
Другой, как только борт сел, сразу позвонил своей маме и сообщил радостную весть. Все бойцы выразили благодарность за проделанную работу по их вызволению.
Ранее 5-tv.ru писал, что в мае Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ. Военное руководство Украины, по ее мнению, все время выставляет надуманные условия и всячески затягивает процесс.