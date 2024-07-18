Путин обсудил развитие технологий в финансовой сфере с правительством и ЦБ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Президент призывает: необходимо перейти к широкому внедрению цифрового рубля.

Многие российские регионы могут столкнуться с дефицитом энергомощностей. И дело даже не в жаре или плохой инфраструктуре. Потребление растет из-за неконтролируемого майнинга. Эта тема сегодня стала одной из главных на совещании президента с правительством и Центробанком. Хотя был еще один вопрос, который в скором времени коснется многих из нас — это создание так называемого цифрового рубля. Что это такое знает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Сама форма этого совещания — лучшее доказательство того, что в России современные технологии любят и практикуют. Моментально нужного участника можно подключить к Кремлю: возможно поэтому синий прямоугольник в трансляции и оставили. Тема сегодня — цифровые технологии в финансах.

«Такие технологии уже начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, в сфере услуг, в международных расчетах. Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов», — отметил российский лидер Владимир Путин.

В России, действительно, любят безналичность. В смартфонах еле хватает памяти для бесконечных приложений, вот только платят в онлайн-магазинах реальными деньгами с банковских счетов, а будут цифровыми рублями, созданными с помощью технологии блокчейн.

«Платежи можно будет проводить условно на инфраструктуре самого ЦБ или кого он там назначит, когда цифровой рубль выйдет полноценно в обращение. На инфраструктуре, созданной регулятором, для обращения цифрового рубля без посредников», — пояснил экономист Евгений Надоршин.

Цифровой рубль безопаснее и удобнее в использовании. И даже хранится на счетах Центробанка.

«Граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов», — сказал Путин.

На вопрос, зачем России свои цифровые деньги, когда уже есть чужие, тоже ответили. Так называемые криптовалюты неизвестно кем контролируются, уязвимы и часто используются для криминальных расчетов. Безопасность в цифровых платежах, очевидно, — одна из тем совещания, на котором присутствовал и глава ФСБ.

Еще одна проблема — бесконтрольный майнинг. Биткоины можно произвести самому. Нужно только оборудование и много электроэнергии. В России с ее дешевым электричеством процесс стал настолько популярным, что 1,5% всего потребления уходит на подпольные «фермы».

«Цифра продолжает расти. И что здесь настораживает - неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах», — заявил президент РФ.

Официальный, цифровой рубль, конечно, никто в подвале «майнить» не сможет. И отследить, как им рассчитываются, проще. А еще с его помощью можно будет отправлять международные платежи. В условиях санкций очень актуально. О том, что Россия что-то продает за цифровые рубли или покупает за цифровые, например, юани, знать будут только центральные банки стран, что участвуют в сделке. Минфин США или недружественных европейцев на пушечный выстрел к транзакциям не подпустят.

«И цифровой рубль может быть основой для антисанкционных расчетов — это очень хорошая идея», — считает заслуженный экономист Евгений Гольдфайн.

«Невозможно будет проследить транзакции стран, не являющихся участником транзакции», — указала профессор МГИМО, член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

А ведь Запад давит и на российских партнеров из Поднебесной. Сегодня стало известно, что клиенты одного из российских банков с 19 июля не смогут снять наличные с китайской системы UnionPay, она работает и в Азии, и в некоторых странах Европы. Новая цифровая валюта должна избавить от большинства проблем.