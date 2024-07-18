Дана Борисова не стесняется своего шрама после пластической операции

Фото: YouTube / Алина Кайзер

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Телеведущая поразила всех невероятным спокойствием к словам хейтеров. В чем ее секрет?

Телеведущая Дана Борисова появилась на интервью с Алиной Кайзер в ее Youtube-шоу с ужасным шрамом на шее. Отметина осталась после проведения неудачной пластической операции по подтяжке подбородка. Решение Борисовой на новую операцию вызвал огромный шквал негативных комментариев в ее сторону. Люди уверены, что 47–летняя телеведущая уродует себя.

Врач-косметолог, диетолог Марият Мухина в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявила, что Борисова страдает дисморфофобией. Это психическое расстройство, когда человек постоянно видит в своей внешности одни недостатки.

«Дана Борисова — пример таких отклонений. Она говорит, что боится еды, а мы смотрим и боимся за нее, потому что в зоне овала лица всю шею обезображивает шов то ли после хирургической операции, то ли после какого-то сильного сдавливания тканей», — прокомментировал специалист.

Пластический хирург Игорь Короткий уверен, что телеведущая воспользовалась услугами нечестного специалиста.

«Таких операций в классической пластической хирургии не существует. Если кто-то выполнил такую операцию, то это шулер-гастарбайтер», — подчеркнул он.

Однако Борисова не стесняется своих изменений во внешности. И для себя разработала «иммунитет» к оскорблениям хейтеров.

«Я спокойно отношусь, допускаю любую критику, слышу ее», — поделилась она в одном шоу на YouTube-канале.

Даже в социальных сетях Дана не удаляет негативные комментарии, она считает, что там должно быть, как что-то хорошее, так и плохое. Но к такому уровню спокойствия она пришла далеко не сразу. Поначалу ее очень беспокоило то, что о ней говорят.

«Я была скопище недостатков, была очень зависима от чужого мнения, неуверенной в себе, обидчивой, такой манипуляторшей. Короче, все было ужасно, все плохо, смерть не за горами», — рассказала Борисова.

Однако в 2017 году она посетила «рехаб», где смогла избавиться от многих проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Дана Борисова шокировала безалаберностью по отношению к родной дочери.