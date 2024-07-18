Мистер Икс раскрыт: стало известно, за кого вышла замуж внучка Михалкова
Внучка Михалкова Наталья вышла замуж за предпринимателя
Фото: Instagram* / mixalkovan
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Сейчас мужчина занимается бизнесом. Но кем он был раньше?
Раскрыта личность новоиспеченного мужа Натальи Михалковой, внучки знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Информация об избраннике девушки оказалась в распоряжении портала Super.
Летом 2024 года Наталья Михалкова, внучка режиссера Никиты Михалкова, вышла замуж. Свадьба предполагалась тайная, но девушка не выдержала и выложила в соцсети пару снимков. Впрочем, лиц на них видно не было. Осталась загадкой и личность жениха. Но сейчас появились подробности.
Как стало известно журналистам, Михалкова вышла замуж за бизнесмена. Ему чуть больше 20 лет и, по данным СМИ, он ведает одним из военных производств в области текстиля. Выбор не случаен, ведь возлюбленный Натальи был курсантом почетного Преображенского полка.
Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж. Но потом все же решилась рассказать о событии в своем личном блоге в соцсетях.
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