Пожар в центре Москвы был ликвидирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пострадавших нет.

Пожар в центре Москвы был полностью ликвидирован. Никто из находившихся в здании людей не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

Ранее поступала информация о локализации возгорания.

«Принятыми мерами пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщали в пресс-службе ведомства.

Возгорание началось вечером 17 июля в одном из административных зданий столицы. На месте происшествия работали более 130 специалистов, а также 38 единиц техники и вертолет. Более 100 человек смогли самостоятельно покинуть здание, сообщали в МЧС.

Кроме того известно, что в тушении пожара принимал участие вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии. В нескольких населенных пунктах уже выявили опасное превышение вредных веществ. Осложняет ситуацию изматывающая жара и засушливая безветренная погода.