«Будем добиваться правды»: главные заявления Лаврова на пресс-конференции в ООН
Сергей Лавров: РФ добьется правды о взрыве газопроводов «Северный поток».
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
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Глава МИД РФ упомянул о подрыве газопроводов «Северный поток».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после заседания в Совбезе ООН сделал ряд важных заявлений.
Министр отметил, что Запад пытается продавить план президента* Украины Владимира Зеленского.
«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — подчеркнул он.
Кроме того, на пресс-конференции Лавров заявил, что Россия намерена добиться правды по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».
«Если бы они оставили энергетическую безопасность, пришлось бы обсуждать, кто взорвал „Северные потоки“. Это такая тема, которую они хотят поскорее закрыть. Но мы будем добиваться правды, если уж я упомянул эти „Северные потоки“, будем добиваться правды», — сказал он.
По словам министра иностранных дел, эта тема никуда не исчезла. Он также напомнил, что действия Швеции, которая проводила полтора года расследование и закрыла его, потому что якобы ничего не обнаружила, являются недостойными «любого политика».
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Также Лавров указал на двойные стандарты, которых придерживается секретариат ООН, оценивая ситуации произошедших в секторе Газа и на Украине.
www.globallookpress.com / Nasser Ishtayeh; Reuters / Alina Smutko; 5-tv.ru
Он напомнил о событиях, которые случились в Киеве. Когда в результате работы системы противовоздушной обороны, расположенной поблизости с жилыми и социальными объектами, украинская ракета упала на детский госпиталь «Ахматдет».
Тогда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик обвинил Россию и «потребовал прекратить все это».
Однако, после событий 7 октября, когда Израиль атаковал госпитали в сектора Газа и погибло около 800 человек, секретариат ООН повел себя иначе. Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал «пространный комментарий», в котором не утонял, кто именно нанес этот удар.
«Он осуждал удары, он призывал избегать такого рода нарушений международного гуманитарного права, а к тому времени уже все понимали, кто это сделал. И когда на следующий день у господина Дюжаррика спросили: „Все-таки вы разобрались там, кто виноват?“, он говорит: „Я не могу ничего добавить к тому, что сказал вчера“. Двойные стандарты просто очевидны», — заключил министр.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского кризиса.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.