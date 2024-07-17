«Будем добиваться правды»: главные заявления Лаврова на пресс-конференции в ООН

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ упомянул о подрыве газопроводов «Северный поток».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после заседания в Совбезе ООН сделал ряд важных заявлений.

Министр отметил, что Запад пытается продавить план президента* Украины Владимира Зеленского.

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — подчеркнул он.

Кроме того, на пресс-конференции Лавров заявил, что Россия намерена добиться правды по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

© РИА Новости; 5-tv.ru

«Если бы они оставили энергетическую безопасность, пришлось бы обсуждать, кто взорвал „Северные потоки“. Это такая тема, которую они хотят поскорее закрыть. Но мы будем добиваться правды, если уж я упомянул эти „Северные потоки“, будем добиваться правды», — сказал он.

По словам министра иностранных дел, эта тема никуда не исчезла. Он также напомнил, что действия Швеции, которая проводила полтора года расследование и закрыла его, потому что якобы ничего не обнаружила, являются недостойными «любого политика».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Также Лавров указал на двойные стандарты, которых придерживается секретариат ООН, оценивая ситуации произошедших в секторе Газа и на Украине.

www.globallookpress.com / Nasser Ishtayeh; Reuters / Alina Smutko; 5-tv.ru

Он напомнил о событиях, которые случились в Киеве. Когда в результате работы системы противовоздушной обороны, расположенной поблизости с жилыми и социальными объектами, украинская ракета упала на детский госпиталь «Ахматдет».

Тогда официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик обвинил Россию и «потребовал прекратить все это».

Однако, после событий 7 октября, когда Израиль атаковал госпитали в сектора Газа и погибло около 800 человек, секретариат ООН повел себя иначе. Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал «пространный комментарий», в котором не утонял, кто именно нанес этот удар.

«Он осуждал удары, он призывал избегать такого рода нарушений международного гуманитарного права, а к тому времени уже все понимали, кто это сделал. И когда на следующий день у господина Дюжаррика спросили: „Все-таки вы разобрались там, кто виноват?“, он говорит: „Я не могу ничего добавить к тому, что сказал вчера“. Двойные стандарты просто очевидны», — заключил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского кризиса.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.