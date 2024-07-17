Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского отправили под арест

Фото: www.globallookpress.com / Кристина Кормилицына

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Ранее о заключении под стражу ходатайствовали органы предварительного расследования Москвы.

Столичный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции города.

«В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кибовского Александра Владимировича… Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», — уточняется в сообщении.

Напомним, Кибовскому инкриминируют преступления по статьям о получении взятки в особо крупном размере, а также приготовлении к преступлению и покушении на него и мошенничестве.

Установлено, что экс-чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, при этом действуя в составе организованной группы. Общая сумма взяток предварительно оценивается в более 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.