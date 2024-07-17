Копейка рубль бережет: накопить на ипотеку легче, чем кажется

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Эксперт по финансам дала несколько советов, которые помогут существенно сэкономить деньги.

Чтобы обрести свое жилье, необходимо поставить конкретную финансовую цель. Об этом рассказала эксперт по личным финансам Екатерина Гончарова в беседе с Газета.ру.

Прежде всего, нужно рассчитать, сколько стоит квартира, какой по ней первоначальный взнос, какой платеж будет по ипотеке.

«Учтите, что при относительно небольшом первоначальном взносе сумма ежемесячных выплат может оказаться для вас непосильной. Тогда стоит заложить больше времени на накопления», — сказала эксперт.

Эксперт предупредила, что наиболее оптимальная сумма для ежемесячных взносов — это не более 30% от вашего дохода. При этом стоит регулярно пополнять счет ипотеки.

Если вам сложно откладывать, то стоит попробовать метод «конвертов», когда в начале каждого месяца вы будете переводить определенные суммы в копилки под разные цели. Например, на первоначальный взнос.

Кроме того, вы можете открыть сберегательный счет с функцией «Автонакопления».

Однако самый главный шаг — расписать финансовый план. В нем необходимо обозначить накопления на первоначальный взнос как главную финансовую цель. Эксперт отметила, что многие допускают на этом этапе ошибку, так как ставят эти накопления в последние ряды.

Подумайте, какие расходы вы могли бы сократить. Возможно, у вас есть ненужные подписки или вы покупаете ненужные продукты или вещи. Перераспределите эти траты в пользу накопления на ипотеку.

Гончарова также предложила подумать, можно ли как-то монетизировать то, чем вы любите заниматься. Эти деньги также можно было бы откладывать на ипотеку.

Эксперт также рекомендует проанализировать, какие вещи могут быть лишними в вашей жизни. Например, вы можете продать свой телевизор, если вы его совсем не смотрите.

Также стоит задуматься о том, где выгоднее всего закупать продукты. Эксперт считает, что лучше всего покупать оптом.

Многие не догадываются, что могут получать налоговые вычеты. Например, за поход к стоматологу, за оплату обучения или даже покупку абонемента в спортивный зал. Изучите подробнее, как можно это сделать в вашем случае. На первоначальный взнос по жилищному кредиту можно направить также материнский капитал.

Кроме того, для ипотеки нужна хорошая кредитная история. Таким образом вы сможете получить наиболее выгодные условия. Гончарова посоветовала параллельно с накоплениями оформлять и вовремя гасить другие кредиты.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не стоит гасить ипотеку досрочно.