«Шансы выше»: врач рассказал о полезных привычках, которые спасут от рака

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Эксперты уверены, что здоровый образ жизни почти на 100% сможет защитить от некоторых видов онкологических заболеваний.

До 40% всех видов рака можно предотвратить, если изменить образ жизни. Этому вопросу посвящено недавнее исследование, опубликованное в американском профессиональном журнале Cancer Journal for Clinicians. Врач-онколог Дмитрий Олькин в беседе с KP.RU, назвал ряд привычек, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть.

Изучив три десятка разных видов заболевания, исследователи выяснили, что наибольшую зависимость от здорового образа жизни имеют следующие виды: рак шейки матки, меланома, рак легкого и бронхов, рак печени, желудка, а также толстой и прямой кишки.

Эксперт считает, что их можно избежать.

«Отказ от курения, правильное питание, физическая активность, действительно, играют огромную роль в защите от рака. Если быть точнее, эти элементы ЗОЖ предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Так, сидячий образ жизни и нездоровое питание приводят к ожирению. А оно создает почву для воспалительных процессов, повышающих онкориски», — отметил Дмитрий Олькин.

Сегодня многие ученые сходятся во мнении, что старт онкологии дают сбои на генном уровне. Эксперт замечает, что здоровый образ жизни поможет сделать так, что имунная система обнаружит их раньше.

«Поломки» возникают у нас в организме постоянно. Но если человек ведет здоровый образ жизни, гораздо выше шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты. И уничтожит единичные злокачественные клетки, не дав им запустить развитие опухоли», — заключил Олькин.

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