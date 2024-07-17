«Без любви ничего не растет»: Парк Малевича представил новый маршрут

Фото, видео: 5-tv.ru

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В экспозицию вошли произведения нескольких современных авторов, а также открылись новые территории.

В подмосковном Парке Малевича 17 июля состоялось открытие и пресс-показ нового маршрута «Малевич в лесу», представляющего произведения современных российских авторов.

В экспозицию вошли девять новых объектов от Аллы Урбан, Александра Константинова и творческого дуэта «МишМаш». Кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

Художница Алла Урбан рассказала про свою работу, отметив, что ее послание просто: без любви ничего не получится.

«Без любви ничего не растет. Конечно, нужно еще поливать, какой-то труд прилагать. Но, прежде всего, любовью», — говорит она.

Урбан представила свою работу под названием «Хоровод», которая внесла яркий акцент в ландшафт парка, не нарушая при этом гармонию леса.

«Мой объект называется „Хоровод“. Издалека он практически не виден, и только подходя к нему все ближе и ближе, обнаруживаешь вот этот ярко-красный цвет, который, при входе в круг, буквально обрушивается на тебя радостью», — рассказала художница.

Куратор проекта «МишМаш» Ксения Новохатько представила арт-объект под названием «Центральный лесной оракул».

По ее словам, дуэт вдохновлялся творчеством Вячеслава Колейчука, а также объектами из фильма «Кин-дза-дза» 1986 года.

«Это то ли ракета, то ли какой-то спутник, то ли какой-то живой робот, который затерялся в лесном массиве, притаился на полянке и может вам предсказать ваше будущее, если у вас есть вопрос, который вы бы хотели ему задать», — говорит Ксения.

Помимо этого, впервые открылись и новые территории парка. Теперь прогулку можно начать с нового входа со стороны села Ромашково. Там же можно посетить кафе, а также детские и спортивные площадки.

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