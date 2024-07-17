Приставы начали процесс принудительного взыскания долга с Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В рамках процедуры блогер обязана выплатить налоговой более 11 миллионов рублей.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России завела исполнительное производство против популярного блогера Анастасии Ивлеевой из-за крупной задолженности перед налоговой службой. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на базу ведомства. В процессе принудительного взыскания точная сумма, которую должна будет выплатить Анастасия Ивлеева, включая не только сами налоги, но и сборы, а также пени, составляет 11 миллионов 352 тысяч 875 рублей.

Еще с июня все счета блогера были заблокированы.

К слову, долги Ивлеевой растут как снежный ком. 16 июля сумма к уплате выросла почти вдвое чуть меньше чем за несколько недель. На данный момент полный долг артистки перед налоговой составляет 20 миллионов и 937 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в апреле 2024 года Анастасия Ивлеева получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.