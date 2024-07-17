Российский лосось продавался в Японии под видом местного

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подлог удалось обнаружить только спустя два года.

Японская фирма Yamanaka на протяжении двух лет продавала в принадлежащих ей сети магазинов российский лосось. Наша рыба выдавалась за местную, выловленную в районе острова Хоккайдо. О подлоге написало японское агентство Kyodo.

Согласно их данным, с начала 2022 года вплоть до осени 2023 года в магазинах сети было реализовано до восьми тысяч упаковок лосося с неправильной маркировкой. Раскрыть нарушения удалось региональному управлению по сельскому хозяйству. Они были обнаружены в четырех супермаркетах префектуры Айти-кэн. От фирмы уже потребовали исправить маркировку, сообщений о возможных штрафах пока не поступало.

«Мы искренне извиняемся. Мы относимся к этому серьезно и проведем учебные занятия по маркировке страны происхождения, обеспечим правильную маркировку продаж», — приводит слова компании портал news.goo.

Ранее 5-tv.ru писал, что Япония хочет передать Украине часть прибыли от замороженных российских активов.