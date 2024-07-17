На место пожара прибыл вертолет: МЧС ликвидирует возгорание в центре Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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По предварительным данным жертв нет.

В самом центре столице начался пожар в одном из административных зданий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре столицы. На улице Пресненский вал горит чердачное помещение административного здания. Людей внутри нет. На месте работают более 100 специалистов и 34 единицы техники», — сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, здесь находится Центр цифровизации образования. По последним данным к месту возгорания летит вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Ранее 5-tv.ru писал, что 9 июля в общежитии Московского Государственного Университета (МГУ) на юго-западе Москвы произошел пожар. Позднее в МЧС России уточнили, что загорелись личные вещи в одной из комнат на девятом этаже, там жил один из студентов. Спасатели ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал.