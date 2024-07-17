Выжил чудом! В Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
В Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа
Фото, видео: Reuters / Marco Bello; 5-tv.ru
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Кандидат в президенты США отделался ранением уха.
В деле о покушении на Дональда Трампа сегодня появилась новая деталь: с помощью компьютерной графики смоделирован полет пули, ранившей политика. По этой 3D-реконструкции отчетливо видно: не поверни Трамп голову за секунду до выстрела, вряд ли бы выжил.
Сам он уже вплотную занялся предвыборной кампанией. И даже успел дать развернутое интервью агентству Bloomberg, где высказался о санкциях против России.
«Своими санкциями мы всех отталкиваем. Так что я не люблю санкции. Я нашел их полезными когда-то в случае с Ираном, но и тогда он не были мне особенно нужны», — заявил Трамп.
Прихода Трампа к власти в Белом доме очень опасаются в Брюсселе. Как отмечает The Wall Street Journal, европейские чиновники обеспокоены кандидатурой возможного вице-президента. Джей Ди Вэнс — ярый противник поддержки Украины. И новая администрация США, скорее всего, перестанет отправлять оружие и деньги ВСУ. И тогда Украина может полностью проиграть, заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник.