Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля: «Нужно сделать следующий шаг»

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Сегодня необходимо развивать инфраструктуру, а также создавать условия для обращения активов.

О дефиците мощности, но уже в связи с неконтролируемым ростом криптомайнинга, сегодня говорил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с Правительством и Центробанком. Президент принял в нем участие по видеосвязи из своего рабочего кабинета в Ново-Огареве.

По его словам, непростая ситуация уже складывается в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. И это может привести к серьезным последствиям для предприятий и систем ЖКХ в разных городах, а значит, нужна четкая законодательная и правовая база для регулирования этих процессов.

«Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. Согласен с ними. Очевидно, если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты просто столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу. Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Я уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — сказал Путин.

Между тем в России активно развивают технологии в сфере систем расчета. Так, пилотный проект Центробанка — платформа цифрового рубля, по словам президента, хорошо себя зарекомендовала. Теперь необходимо развивать инфраструктуру, а также создавать условия для обращения активов.

«По состоянию на 1 июля, в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7000 оплаты товаров и услуг. Платформа цифрового рубля в рамках „пилота“ показала свою работоспособность и функциональность. И теперь нужно сделать следующий шаг, а именно — перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — отметил президент.

Пока в проекте принимают участие 12 банков, более 20 торгово-сервисных предприятий, а сам цифровой рубль — еще одна форма национальной денежной единицы.