Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Звезда «Тихого Дона» рассказала, с какими неприятностями ей пришлось столкнуться.

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева в свои 93 года сама устанавливает памятник на могиле единственного сына, умершего в 2023-м. Об этом звезда «Тихого Дона» рассказала в беседе с изданием KP.RU.

Павел Белокринкин скончался в 69 лет от сердечной недостаточности. Его похоронили на Преображенском кладбище. По словам актрисы, с тех пор она особо ни с кем не общается.

Более того, сразу после смерти сына Хитяева столкнулась с поразительным безразличием со стороны администрации кладбища. Дело в том, что там расположено семейное захоронение знаменитости, однако места в нем больше нет, а новый участок актрисе выдать отказываются.

«Не понимаю причину отказа. На Преображенском есть свободная земля. Я вижу: появляются новые могилы, на них вырастают огромные памятники из гранита. Значит, кому-то все-таки можно. Обидно», — рассказала Хитяева.

Теперь актриса намерена сама установить памятник на семейной могиле.

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