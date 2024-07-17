Песков объяснил приезд Путина на открытие трассы М-11 на Lada Aura
Песков: Путин приехал на открытие М-11 на Lada Aura для поддержки «АвтоВАЗа»
Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Изначально автомобиль был представлен на ПМЭФ в 2023 году.
Президент России Владимир Путин приехал на открытие трассы М-11 «Нева» на Lada Aura, чтобы поддержать отечественного производителя «АвтоВАЗ». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что открытие объезда вокруг Тольятти — это крайне важное событие, к которому стоит привлечь внимание. Песков указал, что одним из индустриальных центров города как раз считается сам «АвтоВАЗ», именно эта компания и создала Lada Aura.
Lada Aura представили на ПМЭФ еще в 2023 году, а предсерийное производство запустили уже в конце этого мая.
Сама трасса М-11 «Нева» идет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и является дублером автомагистрали М-10 «Россия». Общая протяженность составляет 684 километра, 607 из них — платные участки.
Последний участок М-11 «Нева» сдали в этот вторник — 16 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о Lada Aura сам президент Владимир Путин.