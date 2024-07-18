В «Столото» рассказали о помощи благотворительным проектам в текущем году

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Какие социально значимые проекты получили финансовую поддержку?

Крупнейший по объему выручки распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги работы по направлению корпоративной социальной ответственности за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба распространителя.

В рамках первого в 2024 году этапа конкурса грантов «Столото» получили десять проектов, в том числе Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» (г. Москва); Благотворительный фонд «Доброе влияние» (Иркутская область); Благотворительный фонд «Путевка в жизнь» (Саратовская область); Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом социального обслуживания для детей „Маяк“» (г. Арзамас, Нижегородская область).

«Для „Столото“ уже много лет корпоративная социальная ответственность является важнейшей частью жизни компании. Основные получатели помощи — это дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди и инвалиды, также „Столото“ поддерживает развитие массового спорта. Некоторые крупные благотворительные инициативы позволяют собрать средства для помощи сразу десяткам проектов и семей со всей страны. За два года проведения пасхальных тиражей нам удалось передать православной социальной службе помощи „Милосердие“ на благотворительность больше 105 млн рублей. Часть этих средств уже позволила реализовать около 80 социально значимых проектов по всей стране, оставшаяся сумма также будет израсходована на благие дела. Кроме этого, с 2021 года „Столото“ дважды в год проводит конкурс грантов для НКО, который позволяет организациям получить гранты в размере 500 000 рублей на реализацию своих благотворительных проектов», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Ежегодный конкурс грантов на поддержку благотворительных проектов «Столото» проводит с 2021 года. В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации. В 2024 году конкурс проходит в два этапа: во II и IV кварталах года.