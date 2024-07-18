«Довела меня»: Серябкина обязана карьерой своей соседке

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Общается ли певица с этим человеком сейчас?

Певица Ольга Серябкина призналась, что учительница помогла ей построить музыкальную карьеру. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Она потакала моему внутреннему темпераменту и все-таки довела меня до того, что я окончила музыкальную школу и так далее», — поделилась артистка.

Оказалось, что учительница была еще и соседкой Серябкиной. Звезда рассказала, как педагог контролировала ее, когда та давала себе слабину.

«Она кстати была моей соседкой, поэтому музыка была у меня буквально на лестничной клетке. Она всегда слышала, когда я не выхожу к инструменту, звонила моей маме и говорила: «Оленька сегодня не играла», — весело вспомнила певица.

Несмотря на такие «проверки» от наставника, Серябкина с теплотой вспоминает ее. По мению артистки, учительница внесла весомый вклад в музыкальную карьеру звезды.

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