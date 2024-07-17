День царственных страстотерпцев: что можно и нельзя делать 17 июля

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В этот день, 17 июля, православные верующие чтут память семьи последнего русского императора Николая II.

В 1918 году, в ночь с 16 на 17 июля, была расстреляна семья последнего российского императора — Николая II. В 2000-м году царь и его родные были посмертно причислены к лику святых, а 17 июля Русская православная церковь стала отмечать как день царственных страстотерпцев. Издание URA.RU рассказало, что можно и нельзя делать в этот памятный день.

Начать стоит с того, что страстотерпцами называют тех святых, которые умерли мученической смертью, следуя Божьим Заповедям. Поэтому, в знак уважения и солидарности с усопшими святыми, в этот день необходимо настроить себя на положительный лад и избавиться от мрачных мыслей.

Отриньте от себя лень, спешку и суету, ревность и прочие негативные проявления. Постарайтесь не заниматься важными делами, не давайте взаймы денег и не покупайте роскошные или просто дорогие вещи.

В этот день важно провести время с семьей и любимым людьми, особенно с детьми.

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