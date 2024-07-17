В Москве запустили акцию против домашнего насилия «Бьет — значит не любит»

Фото: www.globallookpress.com / Tim Carmele

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее цель — поддержка женщин, оказавшихся в подобных ситуациях.

Социальную акцию «Бьет — значит не любит» запустили в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время своего визита в Кризисный центр.

По ее словам, цель акции — поддержка женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.

«В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью „Бьет — значит не любит. Не молчи“ и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра», — объяснила Ракова.

Она отметила, что за десять лет существования центра туда обратились более двух с половиной женщин, которые в итоге получили не только юридическую и психологическую поддержку, но и другую помощь. Например, тем, кто в этом нуждался, смогли найти временное жилье или постоянную работу, оказали содействии в получении образования.

«Мы планируем расширить акцию и разместить такие стикеры и в учреждениях социальной сферы», — добавила заммэра Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве найдено тело женщины с огнестрельным ранением.