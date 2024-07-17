Треш-стример из Дагестана растоптал православный крест и снял это на видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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После этого блогер записал ролик с извинениями, но в Госдуме призвали привлечь его к ответственности. Возбуждено уголовное дело.

В отношении блогера, который растоптал христианский крест и снял весь процесс на видео, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Отмечается, что блогер вел трансляцию в интернете 12 июля и показывал аудитории свои действия. Тем самым он совершил публичное оскорбление религиозных чувств. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В ближайшее время его допросят следователи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 148 УК РФ („Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий“)», — говорится в сообщении.

По этой статье блогеру грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или его зарплаты, иного дохода за период до двух лет, а также обязательные работы не более чем на 240 часов, принудительные работы до одного года, либо же лишение свободы на тот же срок.

Согласно данным СМИ, задержанным является треш-стример из Дагестана. Его трансляцию в интернете смотрело порядка 300 зрителей. После этого блогер записал видео с извинениями. Однако это не помогло ему уйти от правосудия: депутат Госдумы Александр Хинштейн, увидев случившееся, призвал правоохранителей привлечь стримера к ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Эдуард Шарлот записал видео, где попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил. Артист снял обращение на камеру прямо из СИЗО, отметив, что осознал, насколько «ошибочно высказался на эту тему».

Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел по статьям: «Реабилитация нацизма», «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».